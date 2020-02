Auch im Stadtrat wird der Vereinssport stiefmütterlich behandelt. Natürlich gibt es manchmal einen Vorstoß – etwa den der Rathaus-SPD, dass es für die 700 Sportvereine in der Stadt eine zentrale Anlaufstelle geben soll. Die wird jetzt auch kommen. Oder einen Antrag, in dem die CSU-Fraktion fordert, dass Münchner Sportvereine in den kommenden zehn Jahren 50 Millionen Euro für den Bau neuer Sportstätten bekommen sollen.