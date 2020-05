Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während Bayern in den letzten sieben Tagen laut Robert-Koch-Institut (Stand Mittwoch, 8 Uhr) 631 neue Corona-Fälle gemeldet hat, waren es in Baden-Württemberg 311 und in Mecklenburg-Vorpommern gerade mal neun. Das Infektionsgeschehen ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, oft sogar von Landkreis zu Landkreis.