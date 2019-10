Genossen wollen neuem Vorsitz nicht in Rücken fallen

Und so bleibt am Ende die Hoffnung, dass sich durch dieses Prozedere etwas Entscheidendes verändert hat: der Umgang der Genossen miteinander. Die verbliebenen Zwölf haben versprochen, das Sieger-Duo – welches es letztlich auch sein mag – zu unterstützen und ihm nicht in alter SPD-Manier in den Rücken zu fallen. Wenn es tatsächlich so kommt, hatte das Casting durchaus etwas Gutes.