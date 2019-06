Der TSV 1860 hat genug Darlehen angenommen

Hasan Ismaik hat in seinem Rundumschlag treffend beschrieben, was den Löwen droht, wenn nicht doch noch nachgerüstet wird. Nachgerüstet werden könnte. Hauptsponsor "die Bayerische" will für das nächste Jahr 1,6 Millionen Euro überweisen statt bislang 700.000 Euro. Mit diesem Plus an 900.000 Euro ließe sich in der Dritten Liga einiges anfangen, zwei potentiell neue Spieler sollen ihre Zusage bereits gegeben haben. Und die Vereinsseite hat den Sponsorendeal nach AZ-Informationen durchgewunken.