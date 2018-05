Weil Seehofer nicht löschen kann, zündelt er lieber selber

Wir leben in einer komplett durchdigitalisierten Welt, im Informationszeitalter. Wenn in Frankreich jemand ermordet wird, in Indien jemand vergewaltigt wird oder auf Hawaii ein Vulkan Asche spuckt, dann wissen wir das. Nicht erst nach Tagen oder gar Wochen, sondern innerhalb von Minuten. 2016 verschickte die Deutsche Presse-Agentur DPA rund 1.200 Eilmeldungen, also durchschnittlich mehr als drei am Tag. Alleine 28 innerhalb von 16 Stunden zum Putschversuch in der Türkei, 20 binnen 23 Stunden zum Amoklauf am OEZ.