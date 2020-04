Es stellen sich dabei viele Fragen. Sind die getroffenen "notwendigen Schutzmaßnahmen", wie es im Infektionsschutzgesetz heißt, und wie sie sich in der Verordnung der Staatsregierung niederschlagen, geeignet, die Virus-Gefahr einzudämmen? Sind sie erforderlich – das heißt, gibt es nicht auch mildere Mittel? Wie lange dauern sie noch an? Das sind keine mäklerischen Fragen, die aktuelle Gesamtsituation verkennend, das sind legitime Fragen in einem Rechtsstaat, der ja, salopp gesagt, zum Glück keine Ausgangssperre hat.