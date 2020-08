Die beantragt nun Alexander Reissl, der abtrünnige Ex-SPD-Chef, dort einst der letzte aufrechte Kämpfer für die autofahrenden Sozen-Wähler. Ausgerechnet Reissl! Das ist ein bisschen witzig. Es zeigt aber auch, dass wirklich ein Kampf um die besten Ideen entsteht, was mit öffentlichen Flächen in der Stadt passieren soll. Und wenn da vor dem einen oder anderen Lokal in der kalten Jahreszeit ein Glühwein-Standl rausspringen sollte: wunderbar. Mehr Leben im öffentlichen Raum tut dieser Stadt zu jeder Jahreszeit gut.