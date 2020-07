Weniger Autos, die direkt zu den Wohnungen fahren und dort die Straße zuparken und dafür ruhigere Viertel. Die Idee, in Neubaugebieten Sammelgaragen statt Stellplätze auf Straßen und in Tiefgaragen unter Wohnhäusern zu bauen, leuchtet ein. Bis man darüber nachdenkt, wie all das in der Praxis funktionieren würde.