Aschermittwochsreden im Jahr 2020 zu halten, ist eine kitzlige Sache, vor allem bei der CSU. Einerseits muss man Deftiges bieten, weil sonst das bierselige Publikum in gelangweiltes Gemurmel verfällt. Andererseits kann man so schnell wie nie zuvor in das Fettnäpfchen der Political Incorrectness treten, wenn man zu sehr drauflosholzt. Überschreitet man die fragile Grenze, muss sich ein Politiker dann wochen-, monate- oder gar jahrelang seinen Fauxpas vorhalten lassen. CSU-Chef Markus Söder hat sich heuer mit Erfolg durch die aktuellen Klippen allgemein gestiegener Sensibilität manövriert.