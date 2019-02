Die viel zu ehrgeizigen Ziele bei den Erneuerbaren Energien dürfen nicht im Mittelpunkt stehen – und haben betriebswirtschaftlich schon mehrmals zu großen Problemen geführt. Irritierend bleibt, dass die CSU, seit sie im Rathaus mitregiert, hier nicht klarer gegengesteuert hat. Nun also probieren die Stadtwerke in Polen ihr Glück – und klingen selbst so, als würden sie nicht von einem sicheren, sehr guten Geschäft ausgehen.