Vielleicht nicht ganz falsch. Und Reiter? Seine Strategie, sich inhaltlich im Wahlkampf komplett zurückzuhalten und alleine auf seine Bekanntheit zu vertrauen, ist aufgegangen. Und noch etwas hat ihm geholfen: In Zeiten der Corona-Krise hat er völlig in den Krisen-Manager-Modus geschaltet. Und dass der Bürger gerade in solchen Krisenzeiten lieber auf Bewährtes setzt, hat sich am Sonntag auch in vielen anderen Stichwahlen in ganz Bayern gezeigt.