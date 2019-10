Es ist also nachvollziehbar, dass man sich für ein Spitzen-Team entschieden hat. 2017 wollte Christian Müller Jugendamts-Chef werden, 2018 schon mal an die Fraktionsspitze. Jetzt hat mal was geklappt. Was für ihn spricht: Der Sozialpolitiker gehört – wie Verena Dietl – zu den ernsthaftesten Kommunalpolitikern, die die SPD noch hat.