AZ-Kommentar Neues Schwimmbad in München: Höchste Zeit

München ist voll. Viel zu voll. So fühlt es sich in den U-Bahnen, auf den Straßen, in Supermärkten, Restaurants und Hausarzt-Wartezimmern oft an. Außer jetzt, im Sommer. Wie herrlich entspannt wird da der Alltag für die Daheimgebliebenen. Wenn sie sich nicht gerade abkühlen wollen. Jeder, der gerne schwimmen geht, weiß: München braucht mehr Bäder. (Lesen Sie auch: Schwimmbäder in München - Hier können Sie sich abkühlen)