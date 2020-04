Und jetzt die Gehaltsforderungen von Kapitän Manuel Neuer. Es ist extrem schlechter Stil eines Vereins, der sich so gerne als Bayern-Familie inszeniert und stilisiert, wenn solche Inhalte, die ausschließlich die Verhandlungspartner etwas angehen (und wissen können) an die Öffentlichkeit gelangen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic müsste dies mit aller Macht unterbinden, wenn er es denn will. "Das ärgert mich, so kenne ich den FC Bayern nicht", beschwerte sich Neuer nun. Es ist eine Kampfansage, etwas, was in der Welt des Fußballs dem hingeworfenen Fehdehandschuh entspricht.