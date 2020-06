München - Von "gravierenden Auswirkungen" geht Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) aus, die die Corona-Krise auf die Wirtschaft in der Stadt haben wird. Das Rathaus reagiert mit kreativen Ideen. Freischankflächen dort, wo vorher Parkplätze waren. Mietstundung für städtische Gewerbehöfe. Und für Schausteller die Möglichkeit, ihre Buden in den Sommerferien in der Stadt aufzustellen. Projekte, die gut und richtig sind.