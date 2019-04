In der SPD und CSU bereitet man schon die Erklärungen vor, wer oder was an der Niederlage schuld wäre. Dabei wissen auch die beiden einst großen Parteien, dass ein weiterer Wahlsieg der Grünen in München eine große Symbolik hätte. Er würde zeigen, dass der Erfolg bei der Landtagswahl kein einmaliger Ausschlag war. Und dass mit den Grünen in München nun auf allen Ebenen zu rechnen ist. Auch 2020, wenn es darum geht, wer es in die OB-Stichwahl schafft.