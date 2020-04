Und doch gehört zur Wahrheit: Mindestens genauso wichtig ist es, die Privatwirtschaft ins Boot zu holen. Mit sanftem Druck und, wo es sein muss, auch mit etwas weniger sanftem. Grün-Rot will zum Beispiel den Anteil bezahlbarer Wohnungen in Neubaugebieten per fester Quote erhöhen.