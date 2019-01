Zu wenig Mieterschutz in München

Ja, die Partei des Oberbürgermeisters hat in Berlin minimale Verbesserungen für die Mieter erreicht. Für München aber ist dieser Mieterschutz immer noch viel zu wenig. Die Gesetze machen Verdrängung viel zu leicht. Gerade in München könnte die krisengeplagte SPD mit echten Erfolgen im Mieterschutz immer noch punkten. Sollen doch die anderen Parteien nur an Natur und Klima denken! Wohnungspolitik ist Sozialpolitik. Und könnte immer noch eine echte Chance für die SPD sein. Wenn sie denn will – und die Kraft dazu hat.