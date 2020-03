Auf dem Land, wo der Eigentümeranteil extrem hoch ist, in anderen Städten, in denen die Mietbelastung oft nicht mit der in München vergleichbar ist, mag das Thema ein Randproblem sein. Aber in München ist die Frage existenziell, wie gut es der Politik jetzt gelingt, die Mieter zu schützen. Dafür, dass es weiter gemischte Nachbarschaften gibt. Kleine Geschäfte. Münchner die den fälschlicherweise sogenannten einfachen Tätigkeiten nachgehen. Die Mieter in der Stadt waren schon vor der Krise am Limit. Jetzt muss die Politik auf allen Ebenen, vor allem aber im Bund, alles tun, um Massen an Corona-Mietkündigungen zu verhindern. Der Mieterschutz, wie wir ihn bisher kannten, wird dafür nicht ausreichen.