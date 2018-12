Nur naheliegend wäre da, wenn es in der Wohnungspolitik ähnlich laufen würde. Man muss anerkennen, dass gerade die Münchner SPD das Thema schon lange auf dem Zettel hat (und die anderen Parteien inzwischen auch). Nur: Am Wohnwahnsinn hat das wenig geändert. Wenn Mieteraktivisten die Sache selbst in die Hand nehmen sollten und die Mieten für städtische Wohnungen per Bürgerentscheid deutlich drücken, wäre das ein legitimes Mittel. Die Unterschriften zu sammeln dürfte kein großes Problem sein.