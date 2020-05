Die Verkehrswende war das Thema schlechthin im Wahlkampf – und spielt auch im grün-roten Koalitionsvertrag eine gewichtige Rolle. Radwege auf Kosten von Parkplätzen und das angestrebte Verbot für Münchner, noch mit dem eigenen Pkw in die Altstadt zu fahren – Anwohner und Mobilitätseingeschränkte ausgenommen. Pläne, mit denen Grün-Rot die Verkehrswende erreichen will. Doch jetzt zeigen aktuelle Zahlen aus dem Planungsreferat: Immer mehr, nicht immer weniger Münchner besitzen ein eigenes Auto. In einigen Stadtbezirken sogar jeder Zweite.