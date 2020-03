Realitätsverlust bei der DFL

Der Realitätsverlust auf gewissen Ebenen im Fußball schreitet ebenso exponentiell voran wie die Verbreitung des Virus. Die DFL stellt sich also über die Politik, über die Kultur, über die Wissenschaft und über die Gemeinschaft – kurz: über die Gesellschaft. Der Fußball in Europa steht still. In Italien, Spanien, Frankreich und auch im größten aller kickenden Industrie- Unterhaltungsbetriebe, der Premier League in England.