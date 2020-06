Auch im Freistaat schuften Menschen unter fragwürdigen Bedingungen in der Fleischindustrie. Auch hier werden osteuropäische Arbeiter in Bruchbuden zusammengepfercht (zum Beispiel in München). Auch hier wurden – deutlich kleinere – Schlachtbetriebe zu Hotspots mit insgesamt 110 Infizierten. Seitdem wird dort fleißig getestet. Reicht das? Nein. Wer Fortuna nicht überstrapazieren will, sollte auch Ernte- oder Bauhelfer menschenwürdig unterbringen – und testen. Denn Glück ist ein flüchtiges Gut.