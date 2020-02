Genau das ist Wasser auf die Mühlen all jener Vorurteilsbehafteter, die hinter jedem Kopftuch eine Scharia-Anhängerin vermuten. Gerade in dieser Zeit, in der Menschen, die sich offen zu ihrer Religion bekennen, so viel Hass entgegenschlägt, sollte der Staat klar zeigen: Eine Juristin mit Kopftuch ist eine Zumutung, die eine tolerante Gesellschaft auszuhalten hat.