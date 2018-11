AZ-Kommentar Konservative Fantasien: Merz sollte auf Euphorie-Bremse treten

Merz weiß wohl selbst nur zu gut, dass das Messianische mitunter nur von kurzer Dauer ist. Obama, Macron oder der so glücklose Martin Schulz – alles Politiker, die an den übergroßen Hoffnungen, die die Menschen in sie gesetzt hatten, letztendlich gescheitert sind (oder zu scheitern drohen). Deshalb täte Merz gut daran, nach seinem fulminanten Comeback auf der politischen Bühne auf die Euphorie-Bremse zu treten. Aber: Noch ist er nicht einmal gewählt.