Bundesfamilienministerin Franziska Giffey – ebenfalls ein großes SPD-Talent – will lieber in Berlin Länder- Karriere machen. Eine weitere Hoffnungsträgerin, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat bislang keinerlei Interesse signalisiert. Bleibt also Scholz. Vize-Kanzler und Finanzminister ist er schon, Corona-Krisenmanager auch – und konservativ genug, um auch in der Mitte zu punkten. Dafür haben ihn die Parteimitglieder bei der Urabstimmung um den SPD-Vorsitz abgewatscht, weil sie das linke Profil der "alten Tante" schärfen wollten. Bei der Bundestagswahl könnte sich aber gerade Scholz’ unspektakuläre Bodenständigkeit bezahlt machen – und die SPD vor einem Absturz in die völlige Bedeutungslosigkeit bewahren.