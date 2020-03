Kein Eisen, das so heiß gewesen wäre, als dass es Jens Spahn in seinen ziemlich genau zwei Jahren als Bundesgesundheitsminister nicht angefasst hätte: Organspende, Intensivpflege, Krankenhausschließungen, Sterbehilfe. Nicht immer gelang es dem Westfalen dabei, seine Ideen in Gesetze umzumünzen. Wertvolle Debatten über wichtige Themen hat der 39-jährige CDU-Mann aber allemal angestoßen.