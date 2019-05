Es war nicht nur Nahles, die das Klimaschutz-Thema unterschätzt hat. Der Misserfolg hat viele Mütter und Väter. Ein Kapuzenpulli hat aus Katarina Barley noch keine leidenschaftliche Wahlkämpferin gemacht. Hubertus Heils Respektrente hat keinen Rückenwind gegeben, weil viele Bürger sie als ungerecht empfinden. Aus der zukunftsbejahenden Partei von einst ist eine verzagte geworden, eine modernisierungsverweigernde Klientelpartei, die die Interessen der Alten vertritt. Und weit und breit ist niemand in Sicht, der sie neu erfinden könnte. Doch ohne eine neue Geschichte, die auch die Menschen in der Mitte in ihren Bann zieht, wird das Siechtum der "alten Tante" weitergehen.