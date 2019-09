Löw kann es in der Torwartfrage fortan niemandem Recht machen. Lässt er Neuer im Oktober beide Länderspiele bestreiten, sagen die einen: Ach ja, der Herr Löw, ist er also doch eingeknickt vor so viel Gewese und Getöse aus München. Lässt Löw – wie wohl intern bereits versprochen – ter Stegen in einer der beiden Partien ran, wird es von anderer Seite heißen: Das macht er ja nur, damit er sich nicht nachsagen lassen muss, dass usw. – siehe oben. In beiden Fällen wäre auch ter Stegen ein Verlierer.