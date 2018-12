Hoeneß muss sich, wie alle anderen, an seinen eigenen Worten messen lassen. Schon am Sonntag, er hatte eigentlich ausreichend Nachtruhe, wollte/konnte Hoeneß wieder nicht schweigen. Beim Fanklub-Treffen in Kersbach erkannte er sich selber den Philosophen-Status ab und lederte gegen Breitner ab. Hoeneß, in eigenen Finanzdingen ja gerne verschwiegen, offenbarte die Summen, die Breitner in seiner ehemaligen Funktion als Markenbotschafter vom FC Bayern kassiert hat.