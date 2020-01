Wenn man hinter die Fassade schaut, erkennt man auch im Stadtrat schnell, dass die Grünen und die SPD eigentlich ziemlich ähnliche Ziele haben, was den Verkehr der Zukunft in dieser Stadt betrifft. Viel produktiver als die gegenseitige Anklage wäre es, das anzuerkennen und gemeinsam an den Zielen zu arbeiten.