Endlich eine gute Nachricht: Roche bringt einen belastbaren Antikörpertest auf den Markt – made in Bavaria. Das ist ein erster Schritt, um herauszufinden, wie groß der Anteil derjenigen ist, die das Virus bereits überstanden haben. Doch bei den Folgeschritten ist Vorsicht geboten, das Thema ist heikel: Der Test darf nicht nur einer exklusiven Gruppe zur Verfügung stehen. Ein positives Ergebnis darf nicht zur "Eintrittskarte" in die neue Corona-Realität werden. Das würde zur Diskriminierung all jener führen, die negativ oder überhaupt nicht getestet wurden. Nicht ohne Grund hat Jens Spahn seinen geplanten Immunitätsnachweis nun dem Ethikrat zur Überprüfung vorgelegt. Vor allem aber darf dieser Durchbruch nicht darüber hinwegtäuschen, dass bislang niemand weiß, ob man sich nicht ein zweites Mal anstecken kann. Also gilt: Bitte nichts überstürzen, es steht viel auf dem Spiel – Persönlichkeitsrechte, der gesellschaftliche Zusammenhalt, Leben und Tod.