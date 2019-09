Energiewende eine OP am Herzen der Volkswirtschaft

Kann die schwer an sich selbst leidende Bahn überhaupt genügend Lokomotiven und Waggons aufbieten, um neue Pendlerströme aufzunehmen? Werden die Windkraftgegner für das große Ganze ihren Widerstand einstellen? Steigt auf dem Land jemand in den Bus, wenn er statt einmal pro Stunde zweimal fährt? Diese Fragen sind alles andere als entschieden. Unternehmer nennen die Energiewende gerne eine Operation am offenen Herzen der Volkswirtschaft. Doch sie ist es für die gesamte Gesellschaft.