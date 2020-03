Viele Münchner sind gestern wohl wegen ihrer Angst vor einer Infektion zu Hause geblieben. So bleibt zu hoffen, dass bei einer Oberbürgermeister-Stichwahl in zwei Wochen – für die automatisch Briefwahlunterlagen versandt werden – mehr Menschen ihr Kreuz machen. Damit zumindest der oder die OB mehr Menschen per Votum hinter sich hat.