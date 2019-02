Manchmal muss man sich schon wundern, was für ein Demokratieverständnis mitunter zum Vorschein kommt, wenn es um die Durchsetzung "hoher“ Ziele geht. Der (misslungene) Vorstoß von Grünen und SPD, Frauen per Gesetz eine 50-Prozent-Quote im Landtag zu garantieren, ist das beste Beispiel dafür. Was jeder Politikwissenschaft-Student bereits im ersten Semester lernt: Nein, der Landtag muss die Bevölkerungsstruktur eben nicht eins zu eins abbilden – er ist ja keine Ständeversammlung.