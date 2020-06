Doch es gibt scheinbar ein paar Dinge, die sich auch selbst in den größten Krisenzeiten nicht ändern. Die Lufthansa etwa, eigentlich schwer gebeutelt und mit Milliardenbeträgen gerettet, lässt auf AZ-Nachfrage verlauten, dass die Nachfrage an Flügen von München nach Sylt über Pfingsten beziehungsweise in den Pfingstferien so hoch sei, dass spontan eine zweite tägliche Verbindung im Corona-Flugplan eingerichtet wurde.