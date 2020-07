Es ist sozial gerecht, denn es kommt ärmeren Familien zugute, während bei jenen mit hohem Einkommen wenig oder nichts ankommt, weil es mit der Steuer und Kinderfreibeträgen verrechnet wird. Das Taschengeld ermöglicht es Eltern also, sich und ihren Kindern einmal etwas zu gönnen, was sonst wegen der knappen Haushaltskasse nicht drin gewesen wäre. Davon wird die Wirtschaft profitieren, gerade Bereiche, die die Corona-Krise hart getroffen hat, etwa die Freizeitbranche oder die Gastronomie. Dieses Präsent von Finanzminister Olaf Scholz wird also nicht nutzlos verpuffen, sondern durchaus Wirkung entfalten.