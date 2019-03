Zehntausende Menschen gehen in München und anderen Städten auf die Straße und demonstrieren friedlich gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform beziehungsweise Artikel 13 (der in der finalen Version der Reform nun Artikel 17 ist) – es ist der Höhepunkt einer nun schon Monate dauernden Auseinandersetzung, deren Ende – die Abstimmung am Dienstag im EU-Parlament – tatsächlich ungewiss ist.