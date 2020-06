2007 hatte Deutschland zuletzt die EU-Ratspräsidentschaft inne. Seitdem ist viel passiert: Die Finanzkrise erschütterte die Wirtschaft in ihren Grundfesten. Später suchten Hunderttausende in Europa Zuflucht vor Krieg, Verfolgung und Not. In der Folge drohte der Aufstieg von Nationalisten und Populisten die Gemeinschaft zu zerreißen. Großbritannien war nicht aufzuhalten. Dann kam Corona – und mit dem Virus die schwerste aller Verwerfungen. Zehntausende Menschen starben, in Ländern wie Italien oder Spanien ging nicht nur das Gesundheitssystem in die Knie, sondern auch der Arbeitsmarkt. Kurzarbeit und rote Zahlen allerorten. Und alles deutet daraufhin, dass die covidbedingte Talsohle noch längst nicht erreicht ist.