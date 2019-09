Man kann sich an Regeln halten – und doch mit seinem Verhalten zeigen, dass man nicht verstanden hat, worum es geht. So wie jene E-Scooter-Verleiher, die die Sperrzone zur Wiesn akzeptieren. Aber ganz offensichtlich systematisch besonders viele E-Scooter etwa am U-Bahnhof Goetheplatz oder auf der Schwanthalerhöhe bereitstellen. Man wittert das Geschäft mit den (in den allermeisten Fällen ordentlich betankten) Wiesn-Heimkehrern. Das ist fahrlässig und unanständig, weil es die Gefährdung von Fahrern (und Unbeteiligten, mutmaßlich Umgefahrenen) einfach in Kauf nimmt.