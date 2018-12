Es ist schon paradox: Da will der Bund den Ländern etwas Gutes tun und sie mit Milliarden bei der Digitalisierung in den Schulen unterstützen, doch die Ministerpräsidenten sind alles andere als begeistert und verweisen das Gesetz in den Vermittlungsausschuss. Dass die GroKo-Regierung und der Bundestag ein Gesetz verabschieden, ohne sich zuvor mit den Ländern auf die Details zu einigen, ist blamabel. Zumal stets betont wird, wie wichtig das Thema für Deutschland sei. Es ist zu hoffen, dass der Vermittlungsausschuss rasch eine akzeptable Lösung findet.