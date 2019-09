Osram ist weg – und "gelebte und gefühlte" Tradition in Gefahr. Schön, wenn das Stadtbild ausnahmsweise mal Fürsprecher hat. Aber als ob der Stachus keine anderen Probleme hätte: Zusammengepfercht im Halbkreis des Rondells, zerschnitten von Altstadtring und Tram-Schneise, zugemüllt mit Eiszauber, etc. In puncto Stadtbild ließe sich hier schon aktiv werden.