Wo waren Sie am 7. Juli 1985, also vor ziemlich genau 34 Jahren? Sollten Sie damals schon so halbwegs erwachsen gewesen sein, werden Sie es wissen. (Fast) jede Wette. An diesem Tag gewann Boris Becker als 17-Jähriger seinen ersten Wimbledon-Titel – und die Herzen von Millionen von Deutschen. Beides im Sturm.