So hatten sich die 43 neuen Stadträte den Beginn ihrer Amtszeit sicher nicht vorgestellt: Der fand am Montag nicht im Rathaus, sondern im Deutschen Theater statt. Festliche Stimmung kam trotz des schicken Ambientes nicht auf. In dem Saal, so groß, dass die Gesichter der neuen Kollegen aus der Ferne kaum erkennbar und die Mimik nur erahnbar waren – vorausgesetzt, das halbe Gesicht war nicht unter einer Schutzmaske versteckt.