Zur offensichtlichen Frage zuerst: Ist es in Ordnung, dass der TSV 1860 den Protest der Fans gegen Investor Hasan Ismaik löscht, ein Foto manipuliert? Nein, natürlich nicht. Dass man es sich von KGaA-Seite während der laufenden Budgetverhandlungen lieber nicht mit Ismaik verscherzen möchte, ist nachvollziehbar. Und doch hätte man sich an der Grünwalder Straße ein bisschen geschickter anstellen können. Indem man beispielsweise einfach auf das Foto verzichtet. Oder – zwar auch nicht ganz koscher, aber immerhin konsequent – den Fan-Protest wenigstens in beiden Bildern unkenntlich macht.