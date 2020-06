So langsam wird es unübersichtlich. Wer sich mit wem unter welchen Corona-Bedingungen in Bayern treffen darf, war schon bisher nicht so ganz leicht zu erklären, aber jetzt wird es intellektuell richtig herausfordernd. Einen kleinen Vorgeschmack hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger schon gegeben, als er dem Publikum in gehobenen Niederbayrisch zu erklären versuchte, wann mit welchem Abstand, welcher Kumpel mit seinem Kumpel an Biergartentischen unterschiedlicher Länge Platz nehmen darf.