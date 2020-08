Prinzipiell ist es schon richtig, möglichst vielen Menschen einen Corona-Test zu ermöglichen. Wer glaubt, sich infiziert zu haben, kann so Klarheit über seinen Gesundheitszustand erhalten. Wer das Virus in sich trägt, muss sich in Quarantäne begeben, um niemand anderen anzustecken. Im Idealfall wird der Erreger also erkannt und gebannt, bevor er sich ausbreitet.