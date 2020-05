Außerdem gibt der Notfallplan den betroffenen Landkreisen die Möglichkeit, mit lageangepassten Kontaktbeschränkungen zu reagieren. Etwa, wenn die Infektionen in der Mehrzahl ein Seniorenheim (wie in Greiz) oder einen Schlachtbetrieb (wie in Coesfeld) betreffen. Dann werden diese Einrichtungen unter Quarantäne gestellt und das öffentliche Leben läuft drumherum weiter. Lockdown hatten wir alle lange genug.