Just in dem Moment, in dem 75.000 beim Bayern-Spiel in der Arena sitzen, empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Großveranstaltungen ab 1.000 Leuten für die nächsten Monate abzusagen. Und appelliert an den Bürger, abzuwägen, ob in den nächsten Monaten auf Klubbesuche, Geburtstagsfeiern oder Vereinssitzungen nicht verzichtet werden könne. Über Pendler, volle U-Bahnen, Züge, Busse oder Trambahnen freilich verliert er kein Wort.