Die Bundesliga bekommt ihre Chance. Doch die muss sie jetzt auch nutzen. Der Fall Kalou in Berlin hat gezeigt, dass mancherorts zu sorglos mit dem Corona-Thema umgegangen wird. Damit sind freilich nicht nur die Stars gemeint, sondern auch das Team ums Team, wie bei Hertha zu sehen war. Von nun an müssen alle Beteiligten noch disziplinierter agieren, sich wie Vorbilder verhalten. Sonst ist der Sonderweg, den der Fußball trotz Lockerungen in anderen Branchen zweifellos gehen darf, nicht zu rechtfertigen.